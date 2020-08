Vrouw in levensgevaar na botsing op Boomsesteenweg in Wilrijk

Wilrijk - In het Antwerpse district Wilrijk is dinsdagmiddag een 68-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding tussen een auto en een bestelwagen op de Boomsesteenweg. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. Ook twee andere betrokkenen raakten gewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.15 uur. De auto van een koppel zestigers werd er op het kruispunt met de R11 in de flank aangereden door een witte bestelwagen met enkele werkmannen in. De auto werd van de rijbaan weggekatapulteerd en kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. Het koppel moest door de brandweer worden bevrijd. De 69-jarige man en 68-jarige vrouw raakten beiden gewond. De vrouw was er het ergst aan toe en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van de inzittenden van de bestelwagen raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Het ongeval zorgde voor een aanzienlijke ravage, maar het verkeer kon ook tijdens het opruimen daarvan steeds door. De verkeerspolitie kwam wel ter plaatse om de doorstroming van het verkeer te ondersteunen. Intussen voert de Antwerpse politie een onderzoek naar de omstandigheden van de aanrijding. “We gaan ervan uit dat een van de bestuurders het rode licht negeerde”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Het zal nog moeten blijken wie dat was.”