Russische kunstverzamelaar Toporovski blijft in de cel

Gent - De kunstverzamelaar Igor Toporovski, die aangehouden is in het onderzoek naar de Russische schilderijen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent, blijft in de cel. Hij ging in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding door de raadkamer, maar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent houdt hem in de cel.

Toporovski en zijn vrouw kwamen in opspraak door een collectie van 24 werken van Russische avant-gardekunstenaars in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent. De werken werden in 2017 in bruikleen gegeven maar kunstkenners twijfelden in een open brief aan de echtheid van de werken. Er volgde een gerechtelijk onderzoek en de stad Gent zette vorig jaar MSK-directrice Catherine de Zegher aan de deur.

Igor en Olga Toporovski zaten eind vorig jaar al enkele weken in de cel in een onderzoek rond heling, witwassen, oplichting en schriftvervalsing. Ze kwamen begin januari vrij onder voorwaarden, maar Igor Toporovski werd een tijd geleden opnieuw aangehouden omdat hij de voorwaarden had geschonden. Hij ging in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding door de Gentse raadkamer, maar de KI oordeelt nu dat zijn aanhouding noodzakelijk blijft. De zaak rond de kunstcollectie wordt nog altijd voort onderzocht.