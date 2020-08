“Horeca openhouden? Enkel als luchtkwaliteit binnen verbetert”: deze toestellen zijn volgens ingenieur onontbeerlijk in tweede coronagolf

Als we dit najaar een nieuwe golf willen vermijden moeten we ons nu voorbereiden, zegt ingenieur Lize Raes. Met haar team beveelt ze aan om werk te maken van betere binnenluchtkwaliteit. “De binnenlucht moet dit najaar even goed zijn als de buitenlucht. Anders vrees ik dat heel wat zaken zullen moeten sluiten.”

Dat corona zich ook verspreidt via de lucht, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie lang ontkend maar ondertussen zijn die adviezen bijgesteld. Ja, corona verspreidt zich ook via aerosol. Het zijn voor het blote oog onzichtbare druppeltjes die langdurig blijven zweven en niet binnen anderhalve meter neervallen. Ze komen voortdurend vrij tijdens het uitademen, niet enkel bij niezen of hoesten.

Lize Raes, de ingenieur die de coronacurve voor ons land ontwikkelde, wijst er daarom op dat we met een betere luchtkwaliteit een nieuwe golf dit najaar kunnen indijken. “Het is één van de maatregelen die we moeten nemen. Naast de maatregelen die uiteraard nu al bestaan. Onderzoek heeft aangetoond dat het virus zeer weinig kans heeft op verspreiding in de buitenlucht. Binnen daarentegen verspreidt het virus zich wel. Zeker bij superverspreiders heeft zelfs anderhalve meter al weinig effect. Binnen kan je tot acht meter ver wel iemand anders besmetten. We moeten er dus voor zorgen dat de luchtkwaliteit binnenshuis even goed wordt als de luchtkwaliteit buitenshuis”, zegt Raes.

Nieuwe kantoorgebouwen

Volgens Raes hoeven daar geen dure toestellen aan te pas te komen. In leslokalen, kantoorgebouwen en ook in de huiskamers kunnen kleine CO 2 -meters al het verschil maken. “In klaslokalen wordt al wel eens het raam opengezet voor de verluchting, maar nu is het des te belangrijker dat die ramen geregeld opengaan. Hetzelfde met oude kantoorgebouwen. In nieuwe kantoorgebouwen is er eigenlijk geen probleem. Daar zijn vaak al CO 2 -meters aanwezig, het is maar een kwestie van de drempelwaarden te verhogen. Van 1.000 partikels per miljoen naar 400 zeggen internationale studies.”

De ingenieur waarschuwt: “Zonder een betere luchtkwaliteit binnen zullen heel wat zaken die nu profiteren van de buitenlucht, dit najaar hun deuren moeten sluiten. Denk maar aan de horecazaken die nu gebruikmaken van terrassen.”

