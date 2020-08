Waarom virologen pleiten voor onmiddellijke mondmaskerverplichting in Brussel: “Mijn buikgevoel en boerenverstand vertellen me dat je nu niet moet talmen”

Virologen en epidemiologen begrijpen niet waarom Brussel wacht met een mondmaskerverplichting tot het weekgemiddelde de grens overstijgt van 50 gevallen per 100.000 inwoners. Waarschijnlijk zal dat woensdag of donderdag het geval zijn. Het gewest zegt nochtans klaar te zijn om die verplichting in te voeren en de cijfers tonen al dagen aan dat het gewest de nieuwe hotspot van het virus is.