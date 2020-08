Alle cafébezoekers getraceerd en deuren zaak gesloten… en dan blijkt positieve test ‘een vergissing’: “Maar het opsporingssysteem werkt wel uitstekend”

Berlaar -

Grote opluchting bij Ontmoetingscentrum Ballaer op de Markt in Berlaar. De horecazaak sloot preventief de deuren nadat een klant er het afgelopen weekend zogezegd positief had getest op Covid-19. Uiteindelijk bleek het om een administratieve vergissing van de huisartsenwachtpost te gaan. De klant werd dus onjuist als positief bestempeld. “Vergissen is menselijk”, reageert zaakvoerder Chris Kegelaers begripvol.