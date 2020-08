Eindelijk officieel: Thomas Didillon (ex-Anderlecht) tekent voor vier jaar bij Cercle Brugge

Thomas Didillon is de nieuwe doelman van Cercle Brugge. Na veel twijfels en lange onderhandelingen tekende de Franse doelman vandaag zoals verwacht voor 4 jaar bij Cercle.

Didillon zou eerst tekenen bij moederclub AS Monaco en dan uitgeleend worden aan Cercle, maar uiteindelijk besliste men anders. Didillon werd twee jaar geleden door toenmalig Anderlecht-manager Luc Devroe naar Brussel gehaald. Vorig jaar moest hij na 1 match plaats maken voor Hendrik Van Crombrugge en werd afgelopen winter aan Racing Genk uitgeleend.

Morgen traint Didillon voor het eerst mee met Cercle. Of hij zondag al zal debuteren tegen Antwerp is nog onduidelijk. De Braziliaanse doelman Warleson liet op de openingsspeeldag een sterke indruk tegen Standard en is plots de lieveling van de groen-zwarte achterban. Leuk detail: Warleson kwam bij Cercle terecht door bemiddeling van uitgerekend Luc Devroe en zijn collega Patrick De Koster.