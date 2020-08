PORTRET. Wie is Svetlana Tichanovskaja, het Tsjernobyl-kind dat per ongeluk Jeanne d’Arc werd en nu vanuit Litouwen haar strijd tegen president Loekasjenko verderzet: “Ik ben het beu te moeten zwijgen, en jullie?”

Niets in het verleden van Svetlana Tichanovskaja wees erop dat ze op een dag de grote uitdager van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko zou worden. Als kind leed ze onder de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl, als jonge moeder zette ze haar carrière op nul om voor haar kinderen te zorgen. Nu de dictator ongemeen hard terugslaat tegen de protesten in verschillende steden, is ze naar Litouwen gevlucht. Gedwongen om van daaruit de strijd verder te zetten.