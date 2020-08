Wall Street scoort weer beter dan voor coronacrisis, maar waarom blijven onze beurzen achter?

Grote vreugde op Wall Street: de Amerikaanse belegger heeft het coronaleed doorgeslikt. De enorme crash met liefst 34 procent tussen 19 februari en 23 maart is voltooid verleden tijd: de index, die zowel de koersen als de dividenden in rekening brengt, staat voor het eerst hoger dan half februari. De Belgische belegger moet nog even geduld oefenen, want inclusief dividenden staat de Bel-20 nog altijd 20 procent onder de piek van 17 februari.