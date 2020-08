Vechtpartij op strand van Sint-Anneke in Antwerpen, politie massaal ter plaatse

Antwerpen -

In Antwerpen is de lokale politie uitgerukt voor een vechtpartij die aan de gang was op het strand van Sint-Anneke op Linkeroever. De betrokken groep stoof echter uit mekaar toen de politie arriveerde. Er is voorlopig geen melding van gewonden en van een situatie zoals dit weekend aan de kust zou geen sprake zijn geweest.