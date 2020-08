Waarom we hitte op reis het einde vinden en we het thuis maar niks vinden: “Het feit dat we er zelf geen zeggenschap in hebben, maakt het moeilijker te verteren”

Na dagen puffen en zweten hebben we het wel gehad met die hittegolf. Nochtans trekken we in de zomer massaal naar het zuiden van Spanje of de Rode Zee. Waarom valt die loden hitte ons nu zoveel zwaarder? Geen zwembad en geen airco thuis is één ding. “Maar we hebben ook veel geld betaald voor een vakantie dus dan moet het ook leuk zijn”, zegt docente sociale psychologie, Griet Van Vaerenbergh.

Een eenduidige verklaring is er niet. Toch ziet docente Griet Van Vaerenbergh (Thomas More) verschillende verklaringen. “Op vakantie heb je enkel de lusten van en de pret van goed weer. Terwijl je thuis nog altijd de lasten hebt: je wordt geconfronteerd met dezelfde omgeving. Je gaat nog altijd naar dezelfde supermarkt, je moet nog altijd de was doen. Terwijl je op vakantie specifiek voor activiteiten kan kiezen die de warmte draaglijker maken”, klinkt het.

Dure schoenen

Maar er is ook de druk die we onszelf opleggen: we hebben veel geld betaald voor onze vakantie, dus het moet leuk zijn. “Dat gevoel maakt deel uit van de cognitieve dissonantie. Stel je koopt een paar dure schoenen, achteraf heb je daar misschien wat spijt en een slecht gevoel over. Dat probeer je in je hoofd dan goed te praten, te vergoelijken. Want je gaat die veel dragen, of ze zijn stevig, of ze kunnen jaren mee. Op reis kan dat ook meespelen. Je hebt veel geld betaald voor die reis, dus we gaan niet klagen over een hittegolf. Regen had toch veel slechter geweest, toch?”

Mogelijk speelt ook de vakantiesfeer mee, waar je je sowieso al minder begint te ergeren aan kleine dingen. Je bevindt je in een andere emotionele staat. Ook de keuzevrijheid speelt een rol, zegt de Nederlandse psycholoog Ap Dijksterhuis (Radboud Universiteit). “Het heeft ook met de keuze te maken. Als we naar Spanje of elders trekken, dan kiezen we in feite voor die hitte. Het feit dat zo’n golf ons thuis maar overkomt en dat we er zelf geen zeggenschap in hebben, maakt het moeilijker te verteren.”

LEES OOK. Vier hittegolven, waarvan eentje die 19 dagen duurde, dat was de zomer van 1947: “Wij hadden geen tijd om te zagen over de hitte”