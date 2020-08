Weerspannige drugstrafikant uit Pelt veroordeeld tot 37 maanden

Pelt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een 32-jarige man uit Pelt wegens het dealen van speed en voor twee feiten van weerspannigheid tegen politiemensen van de zones Hano, Lommel en Kempenland veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf en een boete van achtduizend euro. De man is een recidivist. Hij is onder meer in Frankrijk tot 4 jaar cel veroordeeld voor drugssmokkel. Een vrouwelijk kompaan voor het dealen van speed is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel en achtduizend euro boete met uitstel voor de helft.

Het speeddealen vond plaats in april 2018. De politie vermoedde dat de vrouw nog snel in een loods van de man dingen had laten verplaatsen, maar dat bleef enkel bij een vermoeden. Er was onder meer vloeibare speed en amfetamineolie aangetroffen.

Quad

Op 26 april 2018 zagen twee inspecteurs van politie HANO een slecht verlichte quad op een industriezone in Pelt. Er hing geen kenteken aan. Aan een rood verkeerslicht wilde men hem controleren en zette de politie de zwaailichten aan, maar hij wilde wegrijden. Beide inspecteurs namen hem bij de nek. Hij vloog achterover en de quad ging de lucht in. Achteraf gaf hij toe dat er een schermutseling was.

Op 27 mei 2018 moesten vier politiemensen van zone Kempenland het ontgelden. Ze zagen iemand op een motorfiets. Beklaagde had zijn eigen minderjarig kind op zijn bromfiets. Het ging volgens het parket om totaal onverantwoord gedrag, waarbij hij met het kind in een zone 30 tegen hoge snelheid rondreed. De dertiger gedroeg zich nerveus en agressief. Hij was onder invloed. Hij reageerde zelfs niet op pijnprikkels van de politie.

De rechtbank verklaarde de man schuldig aan alle feiten. Aan twee inspecteurs van de zone HANO is hij elk 240 euro schadevergoeding verschuldigd. De 32-jarige vrouw kon wel nog uitstel krijgen, maar moet voorwaarden naleven. Ze moet van de drugs afblijven, drugsmilieus mijden en werk zoeken of aan het werk blijven.