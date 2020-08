Geen treinen tussen Landen en Hasselt

Tussen Landen en Hasselt rijden dinsdagavond geen treinen. Oorzaak is een probleem aan de bovenleiding bij het uitrijden van het station van Sint-Truiden, richting Hasselt. Dat werd iets voor 19 uur vastgesteld. Omdat de treinen op dat stuk op enkelspoor moeten rijden, is er in beide richtingen geen treinverkeer meer mogelijk. In de plaats daarvan is een vervangende busdienst gekomen.

Op langere afstand, tussen Hasselt en Leuven, worden de treinen omgeleid via de klassieke omleidingsroute van Diest en Aarschot. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er aan de bovenleiding is, en waardoor het defect veroorzaakt werd. De hitte zou er alleszins niets mee te maken hebben. Sinds ongeveer 18 uur woedt boven Sint-Truiden een onweer, waardoor het kwik er gedaald is tot iets meer dan 20 graden.