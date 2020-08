Recordtransfer is officieel: Jonathan David verlaat AA Gent, dat “meer dan 30 miljoen” pakt op Canadese alleskunner

Jonathan David speelt volgend seizoen voor de Franse eersteklasser Lille OSC. “Het gaat om een transfer van meer dan 30 miljoen euro”, klinkt het bij AA Gent. “Hiermee wordt hij de duurste uitgaande transfer in het Belgisch voetbal en in de clubgeschiedenis.”

De aankondiging van Lille, waar de Canadees een contract tot 2025 ondertekende en de vervanger van de naar Napoli vertrokken Victor Osimhen (ex-Charleroi) moet worden:

David zal 27 miljoen euro opleveren voor de Buffalo’s en bij een latere doorverkoop passeert AA Gent nog eens langs de kassa. Want dan betaalt Lille namelijk nog eens 5 miljoen euro en een percentage op de doorverkoop.

Zo hebben de Buffalo’s hun zin en cashen ze flink voor de 20-jarige aanvaller die vorig seizoen definitief doorbrak en meteen co-topschutter werd in de Jupiler Pro League met 18 doelpunten. In totaal was David in veertig optredens goed voor 23 goals en 10 assists voor Gent, waarbij hij door de supporters verkozen werd tot speler van het jaar.

“Heel tevreden”

“Ik wil spelen en vooruitgang maken, ik denk dat ik daarvoor op het juiste adres ben”, liet David in een eerste reactie weten. “Ik ben heel tevreden. Ik heb lang op deze dag gewacht, en het is een plezier om vandaag ‘een Dogue’ te kunnen zijn. Ik ken het project dat in Lille op poten is gezet door de voorzitter, Luis Campos en Christophe Galtier. Lille heeft een sterk team met goede spelers.”

“Ik ben een speler die weet welke positie in te nemen op het veld”, vervolgde de aanwinst. “Ik hou ervan om naar mijn kwaliteiten te voetballen, zoals techniek en snelheid. Ik kijk ernaar uit de fans te ontmoeten.”

In een interview op de clubwebsite bedankte voorzitter Ivan De Witte zijn nu ex-speler voor “zijn meerwaarde” bij AA Gent.