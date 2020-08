Ghislaine Maxwell klaagt over behandeling in gevangenis en wil niet langer in afzondering opgesloten zitten

Ghislaine Maxwell, de vrouw die volgens de openbare aanklager minderjarige meisjes ronselde voor miljardair Jeffrey Epstein, klaagt over de behandeling in de federale gevangenis in New York. Ze wil niet langer 24 uur op 24 bewaakt worden en met de regelmaat van de klok helemaal gefouilleerd worden.

Epstein stierf afgelopen zomer nadat hij zich in de cel van het leven had beroofd. Hij zat in de cel in afwachting van een proces voor sekshandel en misbruik van minderjarige meisjes. De advocaten van Maxwell zeggen dat het Bureau of Prisons haar uit angst voor een gelijkaardig scenario slechter behandelt dan andere gevangenen.

Maxwell wil volgens haar verdediging niet langer in afzondering opgesloten zitten, noch verlangt ze een speciale behandeling. Ze wil alleen naar een gewone cel. De vermeende ’hoerenmadam’ van Jeffrey Epstein wil dat vooral omdat ze zich beter zou kunnen voorbereiden op haar proces.

Maxwell ontkent dat ze Epstein hielp minderjarige meisjes te ronselen, aanzette tot prostitutie en zelf de meisjes misbruikte.