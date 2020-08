Hoegaarden - In het Vlaams-Brabantse Hoegaarden is dinsdagvoormiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat melden de hulpdiensten.

Het ongeval gebeurde in Hauthem, waar de fietser in nog onduidelijke omstandigheden frontaal op een tractor botste. De fietser, een dertiger, raakte daarbij zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het universitair ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven.