Ondanks stijgende curve zijn er ook cijfers die geruststellen: “Amper besmettingen geweest op school zelf”

In Vlaamse scholen zijn tussen maart en juni 196 coronabesmettingen vastgesteld bij leerkrachten en leerlingen. Bij amper vijftien gevallen vond de besmetting plaats op school zelf. “Geruststellend”, zegt de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ), die de cijfers verzamelde.

Het is money time voor de heropening van de scholen op 1 september. Komende vrijdag staat een eerste cruciaal overleg gepland met het onderwijs en de experten. Dan valt mogelijk al het verdict over de kleurcode waaronder de scholen opengaan. Alles wijst nu op code oranje, wat betekent dat middelbare scholieren slechts om de week naar school zouden kunnen. Lagereschoolkinderen kunnen altijd naar school.

Om de knoop door te hakken, baseren de betrokkenen zich op een karrenvracht aan adviezen, internationale studies en Belgische cijfers. En tussen de alarmerende berichten over een stijgende curve – en de vele besmettingen bij jongeren – zitten ook enkele hoopgevende cijfers.

Zo blijkt dat tussen 1 maart en 30 juni amper 196 coronabesmettingen op school zijn vastgesteld, waarvan 157 leerlingen en 36 leerkrachten. De VWVJ verzamelde de cijfers bij de 58 centra voor leerlingenbegeleiding (clb). “Bij een besmetting hebben de clb’s de richtlijnen van Sciensano gevolgd”, zegt Anouk Vanlander van de VWVJ. “Leerlingen en leerkrachten die nauw contact hadden met een positief geval moesten veertien dagen in quarantaine.” In totaal gingen zo 1.644 leerlingen en 169 leerkrachten in thuisisolatie.

Slechts in vijftien gevallen bleek dat echt nodig, want slechts 9 leerlingen en 6 leerkrachten raakten besmet op school. “Er is dus amper overdracht geweest op school”, zegt Vanlander. “Geruststellend, maar het gaat wel over een periode waarin de coronacurve daalde en middelbare scholieren amper naar school zijn geweest. We moeten dit blijven opvolgen.”

