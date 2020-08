Te bang om nog een eigen zaak te beginnen: aantal starters gehalveerd door onzekerheid over corona

Een eigen zaak openen en je eigen baas worden, het is en blijft een droom van velen. Alleen heeft corona heel wat startersplannen doorkruist. Vooral de maanden maart, april en mei waren dramatisch, met tot de helft minder starters dan een jaar eerder. “Ondernemen is zo al een risico. Dan helpt het niet als je hoort dat één op de vijf gevestigde zaken voor het einde van het jaar failliet kan gaan.”

Het jaar was nochtans niet slecht begonnen: na een licht dipje in januari (-0,10 procent, amper het vermelden waard) startten in februari 3,72 procent meer landgenoten een eigen zaak dan in dezelfde maand ...