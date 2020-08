“Gelukkig wilde huisbaas de huur verlagen”: actrice Marijke Pinoy en haar vijf kinderen proberen te overleven in cultuursector

Voor het eerst in maanden zal actrice Marijke Pinoy (61) eind deze week nog eens op de planken staan, samen met haar zoon Cesar (23). En dan nog wordt het spelen voor een halflege zaal. Een half jaar ver in de coronacrisis hebben Marijke en haar vijf kinderen, die allemaal hun weg zoeken in de culturele sector, nog geen uitzicht op beterschap. “Ik leef nu van mijn spaarcenten.”