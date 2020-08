Wie de beloften van Club Brugge wil zien in 1B, die moet naar… Lokeren: “We zijn fier”

De beloften van Club Brugge zullen hun thuiswedstrijden in 1B in het Daknamstadion van fusieclub SC Lokeren-Temse spelen. Dat maakten beide clubs dinsdag bekend. Eerder hield Roeselare de deuren van Schiervelde gesloten voor blauw-zwart.

Om tot een competitie met acht ploegen te komen in 1B werd behalve Lierse Kempenzonen, dat als enige overgebleven amateurclub over een proflicentie beschikte, ook de beloftenploeg van Club Brugge aan de reeks toegevoegd. Er werd gekozen voor de U23 van blauw-zwart op basis van sportieve criteria, namelijk de ranking van de jeugdlicentie en de eindstand in de beloftenreeks. Daarin werd ’Club NXT’ vorig seizoen kampioen.

Volgens blauw-zwart verliepen de onderhandelingen met alle betrokken partijen in een zeer constructieve sfeer. “We zijn de stad Lokeren én de fusieclub SC Lokeren-Temse bijzonder dankbaar dat Club NXT het komend seizoen de uitstekende voetbalaccommodatie op Daknam kan gebruiken om de thuiswedstrijden in 1B te spelen”, aldus Chief Sports Officer Roel Vaeyens op de clubwebsite. “Deze samenwerking stelt Club Brugge in staat om deze wedstrijden in een professionele setting te organiseren. We kijken alvast enthousiast uit naar de competitiestart en zullen alles in het werk stellen om met Club NXT een sportieve bijdrage, inclusief fair play, te leveren aan de 1B competitie waarbij we onze jonge talenten verder willen laten ontwikkelen op een hoger competitief niveau.”

“Onze kersverse fusieclub is fier komend seizoen zijn stadioninfrastructuur te kunnen delen met Club NXT, de regerende landskampioen bij de beloften. Zo kunnen we de vele Brugse talentvolle jongeren helpen in hun ontwikkeling tot profvoetballer”, reageert Hans Van Duysen, voorzitter van SC Lokeren-Temse.” We zijn ervan overtuigd dat hun thuiswedstrijden in onze regio en zelfs ver daarbuiten heel wat interesse van voetbalfans zullen losweken. SC Lokeren-Temse treedt bijgevolg met heel veel enthousiasme en bereidwilligheid de samenwerking met Club Brugge tegemoet.”