Centrumpartijen zitten verveeld met hun positie in de formatiepuzzel: “Nog geen akkoord met bubbel van vijf”

CDH-voorzitter Maxime Prévot zag zich genoodzaakt om de puntjes op de i te zetten. Neen, er ligt nog geen akkoord op tafel waar CDH helemaal achter staat. Bij CD&V klinkt hetzelfde geluid. Maar in tegenstelling tot de liberalen en de groenen zitten zij wel al aan die onderhandelingstafel. En wie zijn eisen niet luidop stelt, lijkt akkoord te gaan met wat de groten N-VA en PS bedisselen.

