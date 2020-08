Joe Biden kiest met Kamala Harris voor eerste zwarte vrouw als running mate (en ze kan president worden ook)

Met Kamala Harris kiest Joe Biden voor het eerst voor een gekleurde vrouw als running mate richting presidentsverkiezingen van november. Haalt Biden het dan van Donald Trump, dan kan Harris zelfs de allereerste zwarte vrouwelijke president van de VS ooit worden.

De kandidate die professor internationale politiek David Criekemans in deze krant naar voren schoof als topfavoriete, is effectief de running mate van Joe Biden geworden. Criekemans voorspelde dat omdat hij Harris – naast haar capaciteit om fondsen te verzamelen – ook charisma én voter appeal toedicht. De kracht om zowel centen als stemmen te werven dus.

Ook Joe Biden kwam dinsdag met enkele lofbetuigingen. Op Twitter looft hij Harris voor haar verwezenlijkingen in het verleden. “Ik zag haar de grootbanken aanpakken, de omstandigheden voor werkende mensen beter maken en vrouwen en kinderen beschermen tegen misbruik. Ik was toen trots op haar en ik ben er nu trots op om haar als partner tijdens deze campagne te hebben.”

Harris (55) is een voormalige procureur-generaal van Californië. Het moet gezegd dat niet iedereen dezelfde mening toegedaan is als Biden wanneer het over haar vroegere justitiewerk gaat. In de afgelopen weken wezen nogal wat waarnemers op haar soms passieve houding in rechtszaken met minderheden, wat haar carrière in een wittemannenwereld geholpen zou hebben.

Anderzijds kan de linkervleugel van de Democratische partij, waartoe Biden behoort, gaan juichen. In het licht van de recente Black Lives Matter-manifestaties riepen velen om een vrouw met kleur als running mate voor presidentskandidaat Biden. Harris voldoet aan dat profiel. Als kind uit een gemengd Indisch-Jamaïcaans gezin staat ze symbool voor diversiteit.

Vertrouwen in politiek talent

Maar er is meer dan dat. Met de keuze voor Harris spreekt Biden ook zijn vertrouwen uit in haar politieke talent. Het is immers zo dat Biden, als hij in november tot president verkozen wordt, al 78 jaar zal zijn wanneer hij daadwerkelijk in het Witte Huis trekt. Dat is oud. En Biden voelt zich mogelijk ook een beetje kwetsbaar, want in de afgelopen maanden liet hij al verstaan dat zijn vicepresident op elk ogenblik klaar moet zijn om het ambt van president over te nemen. Een tweede ambtstermijn van vier jaar zal Biden er sowieso niet bijnemen.

Biden was zelf vicepresident onder Barack Obama, de eerste zwarte president, tussen 2009 en 2017. Met zijn keuze voor Kamala Harris kan hij nu ook de weg plaveien voor de eerste zwarte vrouwelijke president van de VS.

“Zwarte vrouwen en vrouwen met kleur zijn lang ondervertegenwoordigd gebleven, in november hebben we een kans om daar verandering in te brengen,” schreef Harris dinsdag op Twitter. Let’s get to work. Eind september vinden normaal gezien al de eerste debatten tussen team Trump en team Biden plaats, op 4 november trekt Amerika dan naar de stembus