“AA Gent jubelt, maar Jonathan David is een groot verlies”

De Jupiler Pro League maakt zijn naam van doorverkoopcompetitie weer waar. AA Gent is daar misschien nog het beste voorbeeld van. Het duo De Witte-Louwagie werkte door goedkoop aankopen en duur verkopen een schuldenput van 23 miljoen euro weg en is nu een van de rijkste clubs van het land. Chapeau.

Of moeten we dit toch in de eerste plaats betreuren? Met Jonathan David verlaat een van de beste spelers – zo niet de beste – onze competitie. Al als tiener profileerde de nu twintigjarige Canadees zich ...