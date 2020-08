AA Gent schrijft minimaal 32 miljoen euro bij voor David maar haalt geen vervanger: “We hebben de lat hoger gelegd voor België”

Het is officieel: AA Gent heeft de duurste uitgaande transfer in de Belgische voetbalgeschiedenis gerealiseerd. Jonathan David is van Lille en levert de Buffalo’s al zeker 27 miljoen euro, al rekent voorzitter Ivan De Witte op minstens 32 miljoen. Het is nu aan trainer Jess Thorup om dat verlies op te lossen, want een vervanger zit er niet aan te komen.