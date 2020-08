Pieter Gerkens dicht bij drie jaar Antwerp, Ivo Rodrigues richting exit?

Antwerp staat op het punt om zijn zesde zomeraanwinst aan te trekken. Na Beiranvand, Butez, Boya, Verstraete en De Pauw is Pieter Gerkens op weg naar de Bosuil.

De 24-jarige middenvelder tekent er in principe een contract voor drie jaar en wordt dan herenigd met Ivan Leko, die hij bij STVV al als trainer had. In 2017 bereikten ze samen de finale van Play-off 2, waarin Gerkens acht keer raak trof in tien duels. Vervolgens trok hij van STVV naar Anderlecht, waar hij 85 duels speelde en elf keer scoorde, maar hij verdween er vorig seizoen mede door blessures uit beeld. Hij wilde maar wat graag een nieuwe uitdaging aangaan en van alle aanbiedingen was Antwerp de interessantste. Voor de Great Old, dat Coopman en De Sart voor lange tijd zag uitvallen, is Gerkens – die zowel centraal op het middenveld als een rijtje hoger kan spelen – zeer welgekomen. Ook om aan voldoende kwalitatieve Belgen te geraken. Als alles goed gaat, kan hij vandaag al medisch gekeurd worden.

Leko en Gerkens werkten al succesvol samen bij STVV. Foto: JEFFREY GAENS

Ook uitgaand gaat er natuurlijk nog wat gebeuren bij Antwerp. De entourage van Ivo Rodrigues (25) is alvast op zoek naar een oplossing, want voor de Portugese winger ziet het er niet goed uit. Nadat hij veel speelde in de voorbereiding, zette Leko hem in de bekerfinale op de bank. Lamkel Zé speelde op zijn plaats en dat kwam aan. Rodrigues toonde nadien nog zijn ongenoegen en tegen Moeskroen zat hij zelfs niet meer in de kern. Hij bekijkt nu zijn (transfer)opties en dat is volgens de club – naast “lichte hinder aan de knie” – de reden waarom hij de voorbije dagen ook niet meer met de groep trainde, maar een apart programma volgt. Wordt de situatie nog opgelost of vertrekt hij effectief na drie seizoenen? In juni loopt zijn contract sowieso af.