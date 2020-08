Waar is die twaalfde man? Eerste speeldag in België toont aan dat thuisvoordeel verdwijnt bij voetbal zonder publiek

Club Brugge dat voor het eerst verliest na 20 thuiswedstrijden zonder nederlaag, waarvan 17 zeges. Vier van de negen competitiematchen in de Jupiler Pro League eindigden op een uitoverwinning, slechts twee clubs konden in eigen huis winnen. Voetbal zonder publiek zet veel op zijn kop, dat wees een Duits onderzoek van het weekblad Der Spiegel eerder uit.

Voor velen is het nog nauwelijks voetbal als er geen publiek is. Het spel wordt nog met de voeten gespeeld, maar de beleving en de emotie zijn weg. Minder show, minder glamour. Dit is wat we zien. Maar ...