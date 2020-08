Topcoach Hein Vanhaezebrouck (56) fileert het (Belgische) topvoetbal. Vandaag analyseert hij de eerste speeldag van het nieuwe seizoen en wil hij alleen op de positieve zaken focussen. “Dat doelpunt in zijn 500ste match: het is Olivier Deschacht gegund.”

Eindelijk weer voetbal in België, dat werd hoog tijd. Er is op die eerste speeldag van alles gebeurd. Er is al veel gebabbeld over de flaters, er waren ploegen die het lieten afweten, er was kritiek op ...