Aantal jonge verkeersdoden vorig jaar met helft gestegen: “Zorgwekkend”

Er sterven weer meer jongvolwassenen in het verkeer, meldt veiligheidsinstituut Vias. Vorig jaar lieten 98 personen tussen 18 en 24 jaar het leven bij een ongeval, tegenover 64 in 2018, een toename met 53 procent in één jaar. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en de kranten van Sudpresse woensdag.

De jongvolwassenen zijn daarmee goed voor 17 procent van alle verkeersdoden die in 2019 te betreuren waren in ons land. “En dat terwijl ze slechts 10 procent van de bevolking vertegenwoordigen”, zegt Benoit Godart van Vias, die de situatie “zorgwekkend” noemt.

Een van de oorzaken is het gsm-gebruik achter het stuur. “We zien een stijging van het aantal bestuurders die ongevallen veroorzaken doordat ze in de weer zijn met hun smartphone. Dat kan deze trend deels verklaren”, aldus Godart.

Professor Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert aan de UGent en UAntwerpen, is niet verrast. “Vroeger spraken we over de twee grote killers in het verkeer: rijden onder invloed en overdreven snelheid. Nu kan de gsm daaraan toegevoegd worden.”