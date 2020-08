Trump sluit nu ook deal met ontwikkelaar coronavaccin Moderna voor 100 miljoen dosissen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een deal gesloten met farmabedrijf en vaccinontwikkelaar Moderna voor de levering van 100 miljoen dosissen van een potentieel vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd.

Het contract is goed voor 1,5 miljard dollar. Trump sloot eerder al vijf gelijkaardige deals met Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer, Sanofi en AstraZeneca, samen goed voor 800 miljoen dosissen.

Biotechbedrijf Moderna startte onlangs met de finale fase van de klinische tests voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Voorlopige resultaten uit de eerste fase wezen erop dat het vaccin van Moderna een immuunrespons opwekt. Na de derde fase kunnen de regulatoren in principe beslissen om het vaccin al dan niet beschikbaar te maken op de markt.

Volgens de Amerikaanse topexpert Anthony Fauci zouden we ten vroegste eind dit jaar weten of het betreffende vaccin veilig en doeltreffend is, maar Trump liet al weten te hopen dat er nog voor de presidentsverkiezingen van 3 november resultaten zijn.

