Lichaam van vermiste duikster na elf maanden teruggevonden: “Nu kunnen we afscheid nemen”

Nieuwpoort / Torhout / Oostkamp - De duikster die in september samen met haar partner vermist raakte toen ze naar een scheepswrak in Nieuwpoort doken, is dinsdag teruggevonden. Het lichaam van Nathalie Fiers (32) werd vlakbij het wrak aangetroffen. “Ze konden haar aan de hand van haar duikcomputer identificeren”, zegt haar papa.

Net geen jaar. Zo lang wist de familie van Nathalie Fiers uit het West-Vlaamse Oostkamp eigenlijk al dat de 36-jarige vrouw overleden was. Maar een begrafenis hadden ze haar nog niet kunnen geven. Dinsdag er vanuit het niets toch nieuws. Want toen werd het lichaam van Nathalie gevonden. Vlakbij het scheepswrak waar ze die fatale dag naar ging duiken. “De recherche stond vannacht aan mijn deur”, zegt papa Philip Fiers. “Het is allemaal nog zo vers. Ik weet nog niet wat ik moet denken. Het is wel een kleine troost dat ze gevonden werd. Natuurlijk moesten we ervan uitgaan dat ze dood was. Daar heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld. Maar het is toch een belangrijke stap in het rouwproces. Nu kunnen we afscheid van haar nemen.”

Passie

Nathalie ging in september samen met haar partner Kurt Huberecht (53) en nog enkele liefhebbers duiken voor de kust van Nieuwpoort. Het koppel was twee jaar samen en wilde dat vieren door samen te gaan duiken. Een passie die hij haar tijdens de relatie had bijgebracht. Ze vertrokken naar het wrak, maar kwamen niet meer boven.

Hun makkers boven sloegen alarm en er werd al snel een grootschalige reddingsactie op poten gezet. Die leverde echter niet meteen resultaat op. En ook na drie maanden zoeken was van het koppel nog geen enkel spoor. Begin december werden de zoekacties dan ook officieel gestaakt. Een harde klap voor de nabestaanden, maar wel eentje waar ze zich bij neerlegden.

Zoekactie stopgezet

“We moesten begrijpen dat ze deden wat ze konden. Dat was op een bepaald moment zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar het was uiteraard hard om te horen dat er niet meer gezocht werd”, zegt papa Philip. “De hoop op een miraculeuze afloop had ik wel al opgegeven. Maar ik bleef wel hopen dat ze nog gevonden zou worden.”

En dat gebeurde dinsdagmiddag dus vlakbij de plaats waar Nathalie en Kurt verdwenen. “Volgens de politie op zo’n vijftig meter van het wrak. Haar lichaam zit er wel nog steeds vast. Dus wat er nu precies zal gebeuren is voor mij ook nog een vraagteken. Ik moet op verder nieuws wachten. Misschien zoeken ze nu ook daar in de buurt naar Kurt”, zegt Philip.

Mokerslag

Wat er tijdens de duik precies fout liep, is momenteel nog onduidelijk. Wellicht zal later een autopsie op haar lichaam uitgevoerd worden. Al is het ook niet zeker dat die antwoorden zal kunnen geven op de vragen van de nabestaanden. Het feit dat Nathalie gevonden werd, is natuurlijk ook een mokerslag voor de familie van Kurt. Zijn moeder sprak in deze krant eerder nog haar hoop uit om hen ooit samen te kunnen begraven. Maar van Kurt - die bekend stond als goochelaar Kurt Katana - ontbreekt momenteel nog steeds elk spoor.