Dit keer gingen de antilopen lopen: vierde ontsnapping in twee jaar voor Planckendael

Mechelen / Muizen -

In Zoo Planckendael in Muizen (Mechelen) zijn op 18 juli twee addaxen ontsnapt. De antilopen beukten de deur van hun binnenverblijf open en sprongen over een omheining, vermoedelijk nadat ze van iets schrokken. Het is al de vierde ontsnapping in ruim twee jaar tijd in het dierenpark. Door de uitbraak ging het park anderhalf uur later open dan voorzien.