Hevig onweer boven Antwerpen en Limburg: wateroverlast en waterpret

De hitteonweders die dinsdagnamiddag en -avond over het oosten van het land trokken, hebben her en der voor aanzienlijke wateroverlast gezorgd. In het centrum van Genk kwamen straten kwamen blank te staan, met een verkeersinfarct tot gevolg. Ook Sint-Truiden kreeg zeer lokaal bakken regen en hagel te verwerken. En in Dilsen-Stokkem gingen verschillende bomen tegen de vlakte: met name op de scheepvaartsite Tivoli is er erg veel schade, mogelijk was er sprake van een windhoos.