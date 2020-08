Politie zet Brusselse jongeren uit Blaarmeersen. Getuige dient klacht in voor “etnische zuivering”

Gent - Twee groepen jongeren uit Brussel zijn door de politie uit sport- en recreatiepark Blaarmeersen gezet. Ze respecteerden de coronaregels niet en waren agressief. Een omstander diende nadien klacht in tegen de politie. “Dit was een etnische zuivering met veel machtsvertoon.”

Brusselse jongeren zoeken tijdens deze broeierige dagen niet alleen verkoeling op het strand van Blankenberge. Ook het strand in de Blaarmeersen is in trek. Iedereen is er welkom, op voorhand inschrijven en de coronaregels naleven zijn een must. Omdat het er de afgelopen weken al enkele keren uit de hand liep, zijn beveiliging en politie er extra alert.

Maandagavond liep het echter opnieuw fout, bevestigt de politie. “Er zijn problemen geweest met twee groepen Franstalige jongeren uit Brussel”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. “Ze droegen hun mondmasker niet wanneer dat moest en voetbalden tussen de strandgasten. Na enkele waarschuwingen werden ze agressief, waarop onze ploegen hebben ingegrepen.”

Polsbandjes doorgeknipt

Het resultaat: de leiders van beide groepjes werden bestuurlijk aangehouden en meegenomen naar het politiecommissariaat. De politie knipte de polsbandjes van de andere jongeren door en begeleidde hen naar de uitgang van het recreatiedomein.

Daarmee was de kous niet af. Een getuige vond dat de politie over de schreef was gegaan en diende een klacht in. Op sociale media spreekt de Gentse vrouw van een “ziekelijk en verschrikkelijk machts­vertoon” en “een etnische zuivering”. “Vele groepjes jongeren die Frans spraken en een donkere huidskleur hadden zijn (soms hardhandig ) het terrein afgezet. Ze zaten veelal op hun handdoek of stonden samen. Ze speelden geen muziek, waren niet aan het voetballen …”, schrijft de vrouw.

Enorme druk

Waarnemend burgemeester Elke Decruynaere (Groen) zegt dat de klacht ernstig wordt genomen. “Agenten staan onder een enorme druk en het is voor iedereen warm, maar dat mag op geen enkele manier goedpraten dat mensen anders worden behandeld omwille van hun afkomst. Dat is niet het beleid waar we in Gent voor staan en de korpschef deelt die mening.”

Decruynaere wil dat de politie grondig onderzoekt wat er is gebeurd. “Het resultaat van dat onderzoek zal bepalen welke opvolging hieraan wordt gegeven. Tegelijk moet duidelijk zijn dat wanneer bezoekers zich misdragen, dat niet blauwblauw wordt gelaten. Zij verpesten het voor iedereen die goede bedoelingen heeft. Hopelijk kunnen we snel terug naar een Blaarmeersen waar politie en beveiliging niet nodig zijn.”

bekijk ook

Massale vechtpartij op het strand van Blankenberge: “Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens”

Chaos in uitgaansbuurt Knokke-Heist: politie moet bijstand vragen van andere korpsen om honderden jongeren naar huis te krijgen

Hasselts café Bierpunt gesloten nadat dronken jongeren politie belagen