Atalanta en PSG trappen af voor vier avonden Champions League op rij: “Heel Italië staat achter ons!”

Met acht zijn ze nog, de topploegen die in de running zijn om de Champions League dit jaar binnen te halen. Vanaf vanavond krijgen we vier dagen op rij een kwartfinale op ons bord. Atalanta, met Timothy Castagne, opent de debatten tegen PSG. Ook ver buiten Bergamo zal voor de underdog uit de Serie A gesupporterd worden, beweert trainer Gian Piero Gasperini.

Door de verassende uitschakeling van Juventus tegen Olympique Lyon, verdedigt het bescheiden Atalanta de Italiaanse eer in de Champions League. “Ik vind het zonde dat dat het geval is. Ik had zeker gedacht dat Juventus wel door zou gaan, maar nu moeten wij het maar laten zien”, vertelde Gasperini daarover.

De Italiaanse coach ziet hier wel een voordeel in. “We weten nu in ieder geval dat héél Italië ons zal steunen, dat betekent veel. Alsof we de nationale ploeg zijn”, grinnikte hij op de persconferentie voor de wedstrijd.

Atalanta fungeert als symbool voor de wederopstanding van de provincie Lombardije, dat het zwaar te verduren kreeg onder het coronavirus. “De mensen uit Bergamo moeten wij zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Het is mooi dat wij mensen weer een glimlach op het gezicht kunnen bezorgen. Wij hebben bewezen dat ook teams zonder grote historie in Europa iets moois kunnen bereiken, met kernwaardes als wil, motivatie en enthousiasme”, gaf Gasperini nog mee.

Geen Thomas Meunier, Denayer moet De Bruyne helpen afstoppen

Zoek tussen Neymar en de uit blessure terugkerende Kylian Mbappé niet naar de naam van Thomas Meunier. Ondanks zijn overgang naar Borussia Dortmund, wou onze landgenoot graag nog een korte verlenging van zijn contract bij PSG afdwingen om nog in de Final 8 te kunnen aantreden. De Rode Duivel stuitte echter op een njet in Parijs. Meunier moest zelfs per brief vernemen dat hij tijdens de laatste dagen van zijn contractperiode niet meer welkom was op de club.

Olympique Lyon dreigt voor het eerst sinds 1997 naast Europees voetbal te grijpen volgend seizoen door de teleurstellende plek zeven in de Ligue 1 dit seizoen. Het enige wat Jason Denayer en co. nog kunnen doen om dit recht te zetten? De Champions League binnenhalen. Met Manchester City wacht wel een aartsmoeilijke horde. De Citizens rekenden onder het stille meesterschap van Kevin De Bruyne af met Real Madrid. City won de Champions League nog nooit, maar is nu wel samen met Bayern één van de topfavorieten voor de eindzege.

Programma kwartfinales

Atalanta - PSG 21u 12/08

RB Leipzig - Atlético Madrid 21u 13/08

FC Barcelona - FC Bayern München 21u 14/08

Manchester City - Olympique Lyon 21u 15/08