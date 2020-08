Bewoner komt om bij brand in Luiks woon-zorgcentrum

Een nachtelijke brand in een Luiks woon-zorgcentrum heeft woensdag het leven gekost van een bewoner. De brandoorzaak is nog onbekend. Het parket heeft een onderzoek geopend.

De brand in woon-zorgcentrum ‘Résidence Aurore’ in de Rue Grétry in Luik ontstond omstreeks 4.30 uur in een kamer van een bewoner. In de inrichting op twee km van het stadscentrum verblijven zowat zestig bewoners.

De brand ontstond in een kamer op de bovenste verdieping en verspreidde zich in de gang. Ondanks de snelle tussenkomst van de brandweer, die met groot materiaal ter plaatse kwam, viel er een dodelijk slachtoffer.

Rond 7 uur was de brand bedwongen en verliet de brandweer de site. Het Rode Kruis blijft ter plaatse voor een volledige evacuatie van het gebouw en de overbrenging van een aantal bewoners naar ziekenhuizen wegens de aanwezige rook in het wzc.