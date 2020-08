Apple veroordeeld tot schadevergoeding van half miljard dollar

Een Texaanse rechtbank heeft het Amerikaanse technologieconcern Apple veroordeeld tot het betalen van 500 miljoen dollar aan schadeloosstelling aan PanOptis, voor het overtreden van patenten op 4G van het bedrijf.

Volgens gespecialiseerde Amerikaanse media zou Apple in beroep gaan tegen het vonnis. PanOptis, een bedrijf gespecialiseerd in gebruikslicenties voor patenten, trok in februari 2019 naar de rechter tegen Apple. Het verweet de fabrikant van de iPhone te weigeren om commissies te betalen voor bepaalde 4G-technologie in zijn toestellen.

“De klagers hebben meermaals getracht te onderhandelen met Apple om een akkoord te vinden over de licentiekosten voor de patenten die Apple schendt”, klonk het in de initiële klacht. “De onderhandelingen zijn afgesprongen omdat Apple weigert de licentiekosten te betalen.”