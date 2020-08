Duitsland meldt hoogste aantal besmettingen in drie maanden

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland heeft het hoogste peil sinds begin mei bereikt. Het Robert Koch-Institut, het Duitse Sciensano, meldde woensdag 1.226 nieuwe besmettingen op één dag tijd. “Dit is zorgwekkend, zonder twijfel”, zei Duits minister van Volksgezondheid Jens Spahn woensdag aan radiozender Deutschlandfunk.

Op 9 mei werden voor het laatst nog meer besmettingen geregistreerd. Toen waren het er 1.251. Op de piek van de eerste golf, begin april, waren dat er meer dan 6.000. Sinds einde mei was het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen gezakt tot onder de 500, met sinds eind vorige maand weer een stijging.

Begin juni kreeg Duitsland te maken met een grote uitbraak bij een slachthuis in Noordrijn-Westfalen. De huidige toename is echter niet toe te schrijven tot enkele besmettingshaarden. Experts hadden voor zo’n ontwikkeling gevreesd, omdat zo’n verspreide toename moeilijker te bekampen is.

“Heel waakzaam blijven”

“We zien hier, als gevolg van terugkerende reizigers, maar ook allerlei feestjes, dat we kleinere en grotere uitbraken hebben in bijna het hele land”, zei Spahn. Hij riep de Duitsers op “heel, heel waakzaam” te blijven.

In Duitsland keren de kinderen de komende weken geleidelijk terug naar school. In de dichtstbevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen openden de scholen woensdag. Daar zijn zelfs tijdens de lessen mondmaskers verplicht, behalve in de lagere scholen. Maar ook daar is het mondmasker verplicht als de leerlingen zich verplaatsen.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in Duitsland bijna 220.000 besmettingen vastgesteld. In vergelijking met een dag eerder werden woensdag zes extra overlijdens gemeld, alles samen gaat het om ruim 9.200 overlijdens.