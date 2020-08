Mogen de beloften van Club Brugge wel op Daknam spelen? “Meer dan 30 km van het eigen stadion, dit is niet reglementair”

De beloften van Club Brugge blijven voor beroering zorgen. Nu heeft KSV Roeselare in een nieuwe open brief van zich laten horen. De U23 zullen op Daknam hun wedstrijden afwerken, wat wegens de te grote afstand tussen Brugge en Lokeren niet met de regels van de voetbalbond strookt. “Maar blijkbaar hoeven de reglementen niet gevolgd te worden”

De U23 van de landskampioen zullen volgend seizoen in 1B aantreden. Dat is lang niet naar de zin van de profclubs, ook al gaat het om een noodgreep om in 1B aan acht clubs te komen. Anderlecht en Genk lieten daarover al openlijk uit in een brief naar de Pro League.

Nu springt ook KSV Roeselare op de kar bij monde van CEO Diederiek Degryse. “KSV Roeselare beseft dat het geen licentie in handen heeft voor 1B, maar dat heeft de U23 van Club Brugge KV evenmin”, opent Degryse in een persbericht.

Roeselare hekelt het feit dat Club Brugge een niet-reglementair akkoord met Sporting Lokeren sloot. De jonge Bruggelingen zullen van de accommodatie in Lokeren gebruikmaken om hun wedstrijden te spelen, wat volgens de reglementen van de KBVB niet mag. De reden? De afstand tussen Daknam en Jan Breydel bedraagt meer dan 30 km .

“Club Brugge KV heeft een akkoord gevonden met Sporting Lokeren omtrent het gebruik van hun accommodatie. Blijkbaar hoeven de reglementen, waarbij een maximum afstand geldt van 30 kilometer vanaf hun eigen stadion, ook hierin niet gevolgd te worden. Daarnaast vernamen we dit weekend in de media dat er ook binnen de G5 geen enkel draagvlak is omtrent het feit dat Club Brugge KV als enige beloftenploeg mag afvaardigen in het professionele voetbal. We zijn met verstomming geslagen.”

Roeselare benadrukt wel dat ze niet van plan zijn om nieuwe procedures in gang te zetten. Een open debat met de Pro League, dat willen ze wel in West-Vlaanderen.