Serge (47) was een fervente verzamelaar van oorlogsspullen, maar die passie werd hem fataal: “We kenden hem als een zeer verstandige man”

Lokeren / Lochristi - Een 47-jarige verzamelaar van oorlogsspullen is dinsdag om het leven gekomen tijdens het openslijpen van een geladen obus die ontplofte. De man had de bom gevonden op vakantie in de Ardennen. Zijn omgeving is stomverbaasd. “We kenden Serge als een zeer verstandige man.”

“Een donderslag bij heldere hemel”. Anders konden de buren in de landelijke Doorslaardam in Lokeren de explosie niet omschrijven die ze kort na de middag hoorden in de tuin van de 47-jarige grondwerker Serge De Blieck. “We waren net een middagdutje aan het doen toen we plots letterlijk uit onze slaap werden geschud”, getuigen zijn naaste buren. “We dachten eerst dat het onweer was, maar toen we buiten keken zagen we dat er iets aan de hand was bij onze buren. Vijf minuten later was heel onze buurt omgeven met politie, brandweer en de ontmijningsdienst.”

Serge De Blieck bleek omgekomen te zijn tijdens het openslijpen van een obus. Die was nog geladen ontplofte in zijn handen. De hulpdiensten probeerden het zwaar toegetakelde slachtoffer nog te redden, maar hij overleed ter plaatse.

De man, die getrouwd is en een dochter heeft, had de obus gevonden tijdens zijn vakantie in de Ardennen. Hij stond gekend als een verzamelaar van allerlei materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen memorabilia zoals kledij en uniformen, maar ook authentieke stukken die hij overal ging opgraven. “Serge trok er regelmatig met een metaaldetector op uit”, bevestigen zijn vrienden. “Wat hij vond, nam hij telkens mee naar huis. Daar had hij als het ware zijn eigen museum.”

Zijn laatste buit die hij had meegebracht van een vakantie samen met zijn gezin in de Ardennen werd hem dinsdagmiddag uiteindelijk fataal. Een tragisch ongeval dat zijn werkgever bij een funderingsbedrijf uit Lochristi met verstomming sloeg. “Serge werkte al 25 jaar voor ons”, zegt zaakvoerder Kenny Heirwegh. “Geen werk was te hard of te zwaar voor hem. We kenden hem als een zeer verstandige man. Van zijn hobby als verzamelaar van oorlogsmateriaal of obussen wisten we helemaal niets af. Iedereen is enorm geschrokken door wat er vandaag is gebeurd. Serge was hier graag gezien en had veel vrienden.”

Serge De Blieck. Foto: bfs

Op het moment van de explosie waren ook de echtgenote en de dochter van de man thuis. Zij waren vanuit de woning getuige van de ontploffing. “Wat volgde was een hartverscheurend tafereel”, aldus de omwonenden die meteen na de knal ter plaatse waren gekomen.

Zowel de echtgenote als de dochter waren in shock en werden opgevangen. Verwondingen door de explosie hadden ze niet opgelopen. “Gelukkig was alles diep in de tuin gebeurd zodat er niet meer slachtoffers zijn gevallen”, getuigen de buren. “Het is opmerkelijk hoe beperkt de materiële schade is na zo’n enorme ontploffing.”

Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om na te kijken of er in of buiten het huis nog ander springtuig aanwezig was. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.