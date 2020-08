Portland Timbers pakken winst in het ‘postcoronatoernooi’ in de MLS

De Portland Timbers hebben het toernooi in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) gewonnen. In de finale klopten ze Orlando met 2-1.

De Fransman Larrys Mabiala (27.) en de Kroaat Dario Zuparic (66.) troffen raak voor Portland, terwijl de Uruguayaan Mauricio Pereyra (39.) scoorde voor Orlando.

Dankzij deze titel mogen de Timbers deelnemen aan de volgende Champions League in de Concacaf.

Het toernooi “MLS is back” werd achter gesloten deuren afgewerkt in een bubbel in Disney World in Orlando, in de vorm van een WK. Laurent Ciman en zijn team Toronto FC sneuvelden in de achtste finales tegen New York City FC.

Het reguliere MLS-seizoen werd in maart na twee speeldagen stopgezet door de coronapandemie. Deze week wordt de competitie hervat.