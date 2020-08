Alarmdrempel voor ozon op twee plaatsen overschreden

Brussel / Sint-Agatha-Berchem / Ukkel - Dinsdag zijn zoals verwacht opnieuw hoge ozonwaarden opgetekend in ons land, vooral in het centrum en het noordoosten van België. Opvallend is dat daarbij ook de Europese alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter lucht lokaal is overschreden, meer bepaald in het meetstation van Sint-Agatha-Berchem (247 microgram/m3) en in het meetstation van Ukkel (243 microgram/m3). Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Een overschrijding van de alarmdrempel gebeurt niet zo vaak. Dit jaar was dat nog maar één keer het geval: begin juni in Aarschot. Bij een overschrijding van de alarmdrempel krijgt iedereen de raad om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Bij een overschrijding van de informatiedrempel (vastgelegd op 180 microgram per kubieke meter) geldt dat advies voor mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, met name kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen.

De Europese informatiedrempel werd dinsdag op 19 van de 42 meetplaatsen overschreden: tien in Vlaanderen, zeven in Brussel en twee in Wallonië. De hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen werden in Mechelen en Aarschot (telkens 228 µg/m³) opgetekend. In Wallonië zorgde Corroy-Le-Grand (213 µg/m³) voor de piekwaarde.

Ook woensdag verwacht Ircel nog hoge ozonconcentraties met kans op overschrijdingen van de informatiedrempel, voornamelijk in het noorden en centrum van het land, waar het in de namiddag lang zonnig blijft. Een lokale overschrijding van de Europese alarmdrempel is niet uitgesloten.

Vanaf donderdag wordt een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht en geen overschrijdingen meer van de Europese informatiedrempel.