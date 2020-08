Burgemeester Mechelen neemt vijf wagens in beslag: “Grens van het toelaatbare ver overschreden”

Mechelen - Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) heeft dinsdag vijf wagen van zogenaamde ‘patsers’ in beslag laten nemen. De chauffeurs vielen op door herhaaldelijk negatief gedrag in het verkeer: hardrijden, het niet-respecteren van de fietszone en roekeloos rijgedrag. De volgende dagen en weken zullen nog meer voertuigen in beslag genomen worden.

Politiezone Mechelen-Willebroek maakte de afgelopen weken, in opdracht van burgemeester Vandersmissen, nadrukkelijk werk van dossieropbouw die ervoor moest zorgen dat chauffeurs die op een onaanvaardbare manier door de stad rijden, geïdentificeerd konden worden. Om dat onverantwoordelijk gedrag een halt toe te roepen heeft de Mechelse burgemeester nu beslist om in één keer vijf wagens uit het verkeer te halen.

De betrokken chauffeurs pleegden verschillende overtredingen, zo bleek uit camerabeelden, meldingen en politionele vaststellingen. Het ging om overdreven snelheid, negeren van de autoluwe binnenstad, en overtredingen in fietsstraten, maar evengoed rijden onder invloed van drank of drugs, met een niet-verzekerd voertuig, of hinderlijk parkeren.

“De enige volgende stap”

“De afgelopen weken hebben vijf chauffeurs in onze politiezone een zodanig dossier opgebouwd dat de enige volgende stap die ik kan nemen het uit het verkeer halen van hun voertuig is”, legt Vandersmissen uit. “Als op enkele weken tijd verschillende zware inbreuken worden gepleegd die andere weggebruikers in gevaar brengen, dan is de grens van het toelaatbare ver overschreden. Bij het inkijken van de bewuste dossiers heb ik dan ook niet geaarzeld en meteen opdracht gegeven aan de politie om deze wagens uit het verkeer te halen.”

“We blijven de komende tijd met eenzelfde intensiteit aan dossieropbouw doen en zijn vast overtuigd om patsers en andere asociale bestuurders uit Mechelen te weren. Veiligheid is een prioriteit en wie zijn rijgedrag niet aanpast, mag terecht vrezen dat ook zijn/haar wagen in beslag zal worden genomen”, besluit hij.