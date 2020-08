Francesca Pascale, de ex van Silvio Berlusconi, is nu samen met een vrouw. De bagger die ze krijgt, onderstreept volgens sommige commentatoren dat Italië nog altijd een probleem heeft met holebi’s.

In Italië lijken dé foto’s van de ­zomer nu al die van Francesca Pascale (35) en Paola Turci (55), beiden in zwarte bikini, op een jacht dat voor 60.000 euro per week kan worden afgehuurd. De foto’s, ...