Vorig jaar nog op de radar van Anderlecht, nu tekent Blessing Eleke voor Beerschot

Marius Noubissi mag na één speeldag in de Jupiler Pro League dan wel gedeeld topschutter zijn, de Kameroener krijgt er vandaag een concurrent bij: Blessing Eleke. De 24-jarige Nigeriaanse centrumspits ruilt het Zwitserse FC Luzern in voor het Kiel.

Eleke moet de scorende spits worden die al langer op het verlanglijstje van de Mannekes stond. Hij tekent op het Kiel een contract voor drie seizoenen.

De naam van de Nigeriaanse spits doet misschien nog wel een belletje rinkelen voor de Belgische voetbalfan. In januari 2019 probeerde Anderlecht hem nog binnen te halen en bracht de club zelfs een bod uit van maar liefst vijf miljoen euro - een uitleenbeurt van één miljoen met een aankoopoptie van vier miljoen - maar dat werd toch geweigerd.

“Er kan nog veel gebeuren, maar vijf miljoen is te weinig voor Eleke”, verklaarde Remo Meyer, de sportief manager van Luzern, toen op de laatste dag van de mercato. De Brusselaars lieten hun interesse varen en kozen last minute voor Yannick Bolasie.

Garantie op doelpunten

Nu verlaat Eleke, die in Luzern nog twee jaar onder contract ligt, de Zwitserse eersteklasser dus toch voor promovendus Beerschot. Dat de Antwerpse club vandaag wel kan wat Anderlecht een jaar geleden niet lukte, heeft veel te maken met de financiële problemen bij de Zwitserse club, waardoor de transferprijs fors is gedaald.

In zijn twee jaar bij Luzern speelde hij 72 wedstrijden, waarin hij 22 keer scoorde en zeven assists uitdeelde. Raphael Holzhauser zal hij trouwens al herkennen, want de twee stonden ginds nog tegenover elkaar als tegenstanders en scoorden zelfs eens in dezelfde wedstrijd.

Voordien wist Eleke de goal ook goed staan bij clubs in Israël, Slovenië en zijn thuisland Nigeria. Bovendien heeft hij ook ervaring in kwalificatiematchen van zowel de Champions League als Europa League, al geraakte hij nooit in het eindtoernooi.