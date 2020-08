Met dank aan bubbels en slecht weer: pak minder kinderen verloren gelopen op strand in juli

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Middelkerke / Oostende / Bredene / De Haan / Blankenberge / Brugge / Knokke-Heist - Vorige maand liepen op de stranden aan onze kust 389 kinderen verloren en dat is opnieuw een stuk lager dan het voorgaande jaar. Dat laat de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) weten. De meeste zoekacties vonden plaats in Oostende.

In juli vorig jaar noteerde IKWV nog 560 kinderen die even de weg kwijt waren. In 2017 waren er dat zelfs 1.100. “Het minder goede strandweer tijdens de eerste weken van juli zit hier zeker voor iets tussen”, legt An Beun van de IKWV uit. “Maar ook de spreiding van de toeristen op het strand lijkt een impact te hebben gehad. Zo merken we dat het in de badplaatsen waar het andere jaren continu alle hens aan dek is, een pak rustiger was. Wellicht zijn sommige badgasten op het strand ook heel wat voorzichtiger geworden zijn door de coronamaatregelen en blijven kinderen dankzij de bubbels dichter bij de ouders.”

De IKWV verwacht wel dat de huidige hittegolf ongetwijfeld een verandering zal teweegbrengen in de nu nog lage cijfers. “Het strand zat de afgelopen dagen in elke kustgemeente afgeladen vol en de combinatie van die drukte met hoogwater in de namiddag zal zeker voor heel wat meer panikerende ouders en kinderen gezorgd hebben”, aldus nog An Beun.

Wat het aantal zoekacties betreft staat Oostende op kop met 108 verloren gelopen kinderen, gevolgd door De Panne met 55, Middelkerke met 50 en De Haan met 48. In Bredene moesten tien kinderen met ouders of grootouders herenigd worden en in Zeebrugge vijftien.