Politierechter verlengt intrekking rijbewijs van Limburgse spookrijder met drie maanden

Houthalen-Helchteren - De Hasseltse politierechtbank heeft woensdag de intrekking van het rijbewijs van een 64-jarige man uit Hechtel-Eksel met drie maanden verlengd.

De man was zondag 2 augustus betrokken bij een bizarre rit op de Grote Baan van Hechtel-Eksel naar Houthalen-Helchteren. Bij verschillende aanrijdingen raakte of ramde hij dertien voertuigen met zijn Dodge Ram pick-up. Er vielen twaalf licht- en twee zwaargewonden. Mogelijk lag een medisch probleem aan de oorzaak van zijn rijgedrag. Aan zeer hoge snelheid was hij aan het spookrijden.

Na de verschillende aanrijdingen werd zijn rijbewijs voorlopig voor vijftien dagen ingetrokken. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die de omstandigheden moet onderzoeken, maar dat onderzoek loopt nog, net als het onderzoek naar de medische toestand en bijhorende rijgeschiktheid van de zestiger. Omwille van die redenen moest de politierechter het rijverbod verlengen. De man was niet persoonlijk aanwezig, maar liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsman.

Black-outs

Volgens familieleden kampte de zestiger mogelijk met black-outs. Zondag 2 augustus rond 18 uur begon de bestuurder vanuit de richting Eindhoven aan zijn bizarre rit over de Grote Baan (N74). Ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat reed hij een eerste auto aan, waarna hij zijn weg vervolgde richting Hasselt. Hij raakte een tweede voertuig dat tot tegen een flitspaal tot stilstand kwam. Nadien reed hij nog twee auto’s aan.

Na deze eerste vier botsingen reed de Dodge verder naar Hasselt, maar al spookrijdend, dus op de twee rijvakken voor het tegenoverliggend verkeer. Op het volgende kruispunt met de Meerstraat en de Koolmijnlaan ramde hij negen voertuigen, die aan het rode verkeerslicht stilstonden.

Na de aanrijdingen werd het medische interventieplan afgekondigd, waardoor verschillende ziekenwagens en MUG-teams ter plaatse kwamen. Brandweerkorpsen van de hulpverleningszones Oost-Limburg en Noord-Limburg moesten geknelde personen bevrijden.