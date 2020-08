Steven Van Gucht: “Exponentiële groei lijkt gebroken, maar situatie in Brussel is zorgwekkend”

De tweede golf van het coronavirus lijkt af te vlakken. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het nationaal crisiscentrum. “De exponentiële groei lijkt gebroken. Maar het is belangrijk op te merken dat er grote regionale verschillen zijn. In Brussel steeg het aantal nieuwe besmettingen met 57 procent. Dat is zorgwekkend: als het zo doorgaat, zal Brussel het niveau van de provincie Antwerpen bereiken.”

Er werden afgelopen week 4.000 nieuwe besmettingen genoteerd. Het dagelijkse gemiddelde stijgt woensdag zo naar 604, tegenover gemiddeld 538 per dag vorige week. “Gelukkig zien we sinds enkele dagen dat de toename afvlakt”, aldus Van Gucht. “De exponentiële groei lijkt gebroken.” In totaal werden er sinds het begin van de pandemie 75.008 besmettingen geregistreerd in ons land.

Er vielen de afgelopen week dagelijks ook gemiddeld 3,7 dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat is maar liefst 63 procent meer dan vorige week (2,3). De dodentol in ons land staat daarmee op 9.885. De stijging zet zich zowel door in ziekenhuizen (+67 procent) als in de woon-zorgcentra (+50 procent). Er werden deze week dagelijks ook gemiddeld 32,6 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 47 procent meer dan vorige week. Het totale aantal ziekenhuisopnames sinds het begin van de corona-uitbraak bedraagt nu 18.546.

Dinsdag werden 48 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, waarvan 11 in Antwerpen en 12 in het Brussels Gewest. “Dat is het hoogste aantal dagopnames sinds eind mei”, aldus van Gucht. “Dat moet er ons aan herinneren dat het virus nog steeds gevaarlijk is, ook al zijn dit niet de ernstige toestanden zoals in maart en april.”

“Situatie in Brussel is zorgwekkend”

“Het is wel belangrijk op te merken dat er grote regionale verschillen zijn”, benadrukt Van Gucht. “In de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg daalt de toename. In Antwerpen - waar zo’n derde van alle besmettingen voorvielen - met 3 procent. De grootste stijging wordt dan weer genoteerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Afgelopen week steeg het aantal nieuwe besmettingen daar met 57 procent. Dat is weliswaar iets lager dan vorige week, maar toch zorgwekkend. Als het zo doorgaat, zal Brussel binnen een tweetal weken het huidige niveau van de provincie Antwerpen bereiken.”

Als gevolg van het overschrijden van die grens zal op het hele Brusselse grondgebied een mondmaskerverplichting gelden. Andere maatregelen lijken niet meteen aan de orde, al kunnen gemeenten en burgemeesters individueel wel nog beslissen om strenger op te treden, klonk het eerder al.

Effect maatregelen

In Antwerpen lijken de strenge lockdown-maatregelen alvast hun effect niet te missen. “We zien de gevolgen van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad”, beaamde Van Gucht. “Als we niet hadden ingegrepen, had de stijging zich daar waarschijnlijk doorgezet. In andere delen van het land stijgen de cijfers, maar ook daar minder sterk. Daar zien we dus ook een impact. De komende dagen moet blijken of die voldoende groot is, want het is de bedoeling dat de cijfers weer gaan dalen. Op 4 augustus hadden we de grootste stijging in het aantal besmettingen sinds mei. Dat was een week na het in voege treden van de nieuwe maatregelen. Dat lijkt ook logisch: er is altijd enige vertraging tussen het aankondigen van maatregelen en het bijhorende effect op cijfers. De komende dagen zouden we de verdere impact moeten kunnen waarnemen.”

In de overige provincies zien we momenteel stijgingen tussen de 20 en 50 procent op weekbasis. De sterkste toenames zijn in de provincies Luik en Oost-Vlaanderen, waar zo’n 400 nieuwe gevallen per week worden geregistreerd.