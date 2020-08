Burgemeester verbiedt afname corona-sneltesten in café met toepasselijke naam: “Dit is georganiseerde kwakzalverij”

Vilvoorde -

Burgemeester Hans Bonte verbiedt een evenement waarbij onwettige corona-sneltesten zouden worden afgenomen. Dat was gepland voor donderdag 13 augustus in café De Kwakkel in Koningslo door ‘United People’, een pas opgerichte politieke partij die zich afzet tegen ons gezondheidssysteem en de manier waarop het testen gebeurt. “Dit is georganiseerde kwakzalverij die we kunnen missen als kiespijn”, aldus Bonte.