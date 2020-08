Europese buitenlandministers houden vrijdag spoedzitting over Wit-Rusland

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken houden vrijdag spoedberaad over de nasleep van de Wit-Russische presidentsverkiezingen. Dat heeft Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell woensdag aangekondigd. Ook de oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije en de toestand in Libanon zullen worden besproken.

In Wit-Rusland werd dinsdag voor de derde avond op rij geprotesteerd tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Opnieuw zouden daarbij tal van arrestaties verricht zijn.

Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja heeft haar land verlaten en bevindt zich in Litouwen, waar ze een visum voor een jaar en een verblijfplaats kreeg. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, die vrijdag dus aan het overleg met zijn EU-collega’s deelneemt, liet woensdagochtend weten opnieuw contact met haar te hebben gehad. “Ze stelt het goed en zal in de nabije toekomst het woord nemen”, schreef hij op Twitter.

In een eerste reactie op de officiële uitslag van de presidentsverkiezingen vroeg de Europese Unie, bij monde van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, om de uitgebrachte stemmen correct te tellen. Buitenlandverantwoordelijke Borrell en commissaris voor Nabuurschap Oliver Varhelyi noemden het politieoptreden van de voorbije dagen “onevenredig en onaanvaardbaar geweld van de staat tegen vreedzame demonstranten”. Zij riepen op tot hun onmiddellijke vrijlating.

Het is maar de vraag welke conclusie de buitenlandministers vrijdag zullen nemen. Voor nieuwe sancties tegen Wit-Russische functionarissen lijken ze te verdeeld.

Andere onderwerpen

Ook de crisis in het oosten van de Middellandse Zee zal vrijdag besproken worden. Turkije kondigde dinsdag aan dat het zijn boringen naar gas en aardolie in de regio zal uitbreiden. Griekenland beschuldigt Turkije ervan de “vrede te bedreigen” en had dinsdag al om Europees topoverleg gevraagd.

De buitenlandministers zullen tevens de gebeurtenissen in Libanon analyseren, waar de regering ontslag genomen heeft na de verwoestende explosie in Beiroet van vorige week.