Russen verdedigen hun ‘Spoetnik’-coronavaccin tegen kritiek

Kirill Dmitriev, de directeur van het Russian Direct Investment Fund, verwerpt de kritiek dat de ontwikkelaars van het coronvaccin waarmee de Russische president Poetin dinsdag uitpakte, onvoldoende wetenschappelijke peer reviews hebben gepubliceerd over hun onderzoek. Dmitriev reageerde op de vooral westerse kritiek tijdens een interview op Bloomberg TV.

“Dit vaccinproject loopt al zes jaar en dat maakt een enorm verschil met de nieuwe pogingen die een aantal andere onderzoekers aan het ondernemen zijn”, zei Dmitriev in het interview. Hij zei dat er honderd personen betrokken waren bij de eerste twee onderzoeksfases. “President Poetin zei dat zijn dochter het vaccin had toegediend gekregen. Welnu, ook ikzelf, mijn echtgenote en mijn ouders werden ermee gevaccineerd”, zei Dmitriev. Zijn bedrijf zal meer dan 500 miljoen dosissen per jaar kunnen produceren in vijf landen.

Het vaccinatieprogramma in Rusland zal starten in oktober, verklaarde Dmitriev. Fase 3 van de klinische test zal lopen in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië, India en de Filipijnen. De massaproductie van het vaccin zal gebeuren in India, Zuid-Korea, Brazilië, Saoedi-Arabië, Turkije en Cuba. Zeker twintig landen hebben al laten weten dat ze geïnteresseerd zijn om een voorraad in te slaan, zegt Dmitriev.