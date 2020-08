Al 127 doden bij poging om Zuid-Soedanezen te ontwapenen

Een poging van het Zuid-Soedanese leger om burgers te ontwapenen, zoals voorgeschreven in een vredesakkoord, heeft de voorbije dagen al minstens 127 mensenlevens geëist. Er raakten ook 32 mensen gewond bij de gevechten tussen soldaten en burgers. Die laatsten weigeren hun wapens op te geven. Dat meldt het leger woensdag.

Onder de doden zijn 82 burgers en 45 soldaten, zei legerwoordvoerder Lul Ruai Koang in een verklaring. De VN hadden het dinsdag nog over 70 doden. Een patrouille van de VN-vredesmissie is ter plaatse gestuurd.

De South Sudan People’s Defence Force was zondag in de stad Tonj East, in het noorden, om de bevolking te ontwapenen. Dat was afgesproken in een recent vredesakkoord. Een deel van de stadsbewoners weigerde echter zijn wapens af te geven. Bij het gevecht dat daarop uitbrak, kregen ze hulp van omstaanders. De onrust verspreidde zich al snel naar dorpen in de buurt. Zo werd in het nabijgelegen Romic maandagochtend een legerbasis aangevallen door gewapende burgers.

Na maandenlange onderhandelingen raakten president Salva Kiir en oppositieleider Riek Machar, Kiirs vroegere vicepresident, het enkele weken geleden eens over een vredesakkoord.